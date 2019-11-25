البارزاني: مساعدة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للعراق وإقليم كردستان ضرورية

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني، أمس الأحد، استعداد الإقليم لتقديم كل المساعدة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق واعتبر مساعدة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للعراق وإقليم كردستان "ضرورية".

وشدد خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي في مجلس الشيوخ الأمريكي روبرت كارم والوفد المرافق له اليوم على أن "إقليم كردستان يريد حل كل مشاكله مع الحكومة الاتحادية العراقية عن طريق الحوار والتفاهم على أساس الدستور العراقي".

وأوضح بيان صدر عن رئاسة الإقليم أنه "في الاجتماع الذي حضره سفير أمريكا لدى العراق، تباحث الجانبان في آخر المستجدات في العراق والمنطقة وناقشا سبل التعامل مع هذه المستجدات، مؤكدين على حاجة العراق إلى الأمن والاستقرار السياسي والأمني والفهم الصحيح للمطالب المشروعة للمتظاهرين ونبذ العنف".

وأضاف البيان أن "الأوضاع والتطورات الإقليمية بصورة عامة، وخطر عودة الإرهاب للبروز وسبل مواجهته، وأحوال النازحين واللاجئين في إقليم كردستان، ومسائل أخرى تهم الجانبين، كانت مواضيع نوقشت في محور آخر من الاجتماع".