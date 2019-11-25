دايملر: السحابية الأوروبية أهم من برنامج فضاء أوروبي

طالب رئيس قطاع الموارد البشرية في شركة "دايملر" الألمانية لصناعة السيارات، فيلفريد بورت، بضخ استثمارات سريعة لتأسيس بنية تحتية أوروبية للبيانات كبديل عن خدمات من الولايات المتحدة والصين في هذا المجال.

وقال بورت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ضوء المحادثات الجارية حول برنامج فضاء أوروبي وتمويله: "في رأيي، السحابية الأوروبية أهم من برنامج فضاء أوروبي، لذلك ينبغي استثمار الأموال والطاقة في هذا المجال".

وأكد بورت ضرورة اتخاذ إجراءات لتنفيذ سحابية أوروبية، موضحا أنه ليس من المجدي الشكوى من أنه لا يوجد حتى الآن سحابية أوروبية قادرة على منافسة الأمريكان والصينيين.

وبحسب خطط الحكومة الألمانية، فإنه من المنتظر الربط بين شركات تكنولوجيا معلومات ألمانية وأوروبية مستقبلا في شبكة يمكن من خلالها أن تقوم الشركات بتخزين ومعالجة بيانتها في أمان وبالصورة التي تحددها. ومن المفترض أن تمهد هذه الشبكة السحابية التي تحمل اسم "جيكا-إكس" الطريق لنماذج أعمال رقمية. ومن المنتظر البدء في تشغيل هذه الشبكة بحلول نهاية 2020. ولا تزال هناك الكثير من المسائل غير المحسومة في هذا المشروع، مثل التكاليف والتمويل. ومن المنتظر أن ينافس هذا المشروع شركات أمريكية عملاقة في خدمات السحابية، مثل أمازون ومايكروسوفت وجوجل.

وأكد بورت أن أوروبا وألمانيا لا ينقصهما أي كفاءات ابتكارية لإنشاء بنية تحتية أوروبية للبيانات قادرة على المنافسة، وقال: "إذا ركزنا على براءات الاختراع على سبيل المثال، سنجد أن هناك الكثير مما تم اختراعه وبحثه في أوروبا وألمانيا أيضا".

وأوضح أن المشكلة تكمن في تطبيق نتائج الأبحاث في عالم اقتصادي حقيقي، وقال: "هذه النتائج لا تصلنا بالسرعة الكافية في السوق. ينقصنا للأسف القليل من الاستعداد للمخاطرة، الذي ربما نجده في الولايات المتحدة وإسرائيل والصين".