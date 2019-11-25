الفلبين تسجل ثامن حالة إصابة بشلل الأطفال

سجلت الفلبين ثامن حالة إصابة بشلل الأطفال، اليوم الاثنين، حيث حثت السلطات الآباء بالتأكيد من خضوع أبنائهم للتطعيم ضد المرض المعدي.

وقالت وزارة الصحة إن المريض الأخير هو طفلة / 9 أعوام/ من إقليم باسيلان بجنوب البلاد، على بعد 900 كيلومتر جنوب مانيلا.

وكانت الفلبين قد أعلنت خلو البلاد من مرض شلل الأطفال منذ 19 عاما، ولكن في 19 سبتمبر الماضي، أعلنت أن طفلة / 3 أعوام/ من إقليم لاناو ديل سور بجنوب البلاد أصيبت بالمرض، الذي يمكن أن يسبب الشلل.

ومنذ ذلك الحين، دشنت الوزارة حملة تطعيم تشمل الأطفال أقل من 5 أعوام في مانيلا ومنطقة مينداناو بجنوب البلاد.

وقال وزير الصحة فرانسشكو دوكي إن الحكومة لديها مخزون كاف من لقاح التطعيم ضد شلل الأطفال، وقد أعنت الحكومة مشاركة الحكومات المحلية والمدارس والمراكز التجارية وسلاسل الأطعمة الجاهزة في حملة التطعيم.