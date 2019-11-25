وصول فريق طبي خاص تابع للقوات الروسية إلى شمال سوريا

وصل فريق طبي من الوحدة الأولى الخاصة التابعة للقوات الروسية، إلى قاعدة الشرطة العسكرية الروسية بالقرب من كوباني في شمال سوريا.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن الطبيب الجراح سيرجي بونوماريف، قوله للصحفيين اليوم الاثنين: "لم يحصل السكان المحليون على رعاية طبية كافية منذ فترة طويلة".

وأضاف: "هناك أمراض مزمنة وحادة وحالات صعبة، نحن مستعدون للعمل هنا حتى النهاية، ستصل الوحدة الطبية بكامل قوتها بعد فترة، أعتقد أننا سنكون قادرين على الكشف على حوالي 100 شخص يوميا".

وقد تم نقل الفريق الطبي والمعدات والأدوية على متن مروحية من طراز "مي-8"، ونشر أول نقطة طبية مزودة بالأدوية والحاجات اللازمة بالإضافة إلى أجهزة فحص متطورة لعمل الأطباء، بعد 3 ساعات فقط من وصول الفريق الطبي، بحسب "سبوتنيك".

ويعمل حاليا 3 أطباء في النقطة، طبيب جراحة عظام، وجراح عام، وطبيب صحة عامة.

ويعمل مع الفريق الطبي مترجم، وتقوم الشرطة العسكرية بتنظيم وحماية هذه النقطة الطبية، ويتم توزيع المساعدات الإنسانية في نفس الوقت على السكان المحليين.