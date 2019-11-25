تشكيل أضطراري للزمالك أمام إنبي

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، عن تشكيل الفريق استعدادا لمباراة إنبي والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم الأثنين على ملعب السلام في الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وجاء التشكيل الفارس الأبيض مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي

خط الوسط : محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - حازم إمام

خط الهجوم: مصطفي محمد - عمر السعيد

وعلى مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل - محمد عبد الغني - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفى فتحي - محمد عنتر - خالد بو طيب.‎