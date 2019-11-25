الصين تحث أمريكا على وقف «القمع والتشويه» بحق شركاتها

حثت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين، الولايات المتحدة الأمريكية على وقف "القمع غير المعقول والتشويه" بحق شركات صينية.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على تصنيف لجنة الاتصالات الفيدرالية بالولايات المتحدة لشركتي "هواوي" وزي تي إي" الرائدتين في مجال التكنولوجيا على أنهما تشكلان تهديدا للأمن القومي.

وقال شوانغ إن الصين تعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة سلطاتها لقمع شركات صينية معينة خاصة وأن الاتهامات الأمريكية بغير دليل، مؤكدا أنه يجب على الجانب الأمريكي الاستماع إلى صوت العقل ووقف القمع غير المعقول بحق الشركات، وتوفير بيئة عمل عادلة ومنصفة وغير تمييزية للشركات الصينية للقيام بأنشطة أعمال عادية هناك.