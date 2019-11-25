تضم دول العالم نحو 12 ألف متحف يتوافد عليها الملايين يوميًا، لم يسلم بعضها من السرقة رغم التشديدات الأمنية التي عادة ما تتواجد في المكان، وكان آخرها غرفة الكنوز في متحف «القبو الأخضر» في مدينة دريسدن الألمانية، الذي تعرض صباح اليوم الاثنين، للسرقة بالرغم من التشديد الأمني الذي يخضع له المتحف.

وحول السرقة التي صنفت كالسرقة الأكبر في تاريخ المتاحف، أوضحت المديرة العامة للمجموعات الفنية الحكومية في مدينة دريسدن الألمانية، ماريون أكرمان، أن المسروقات التي سُلبت من غرفة الكنوز لا تُقدر بثمن، فقد سرق اللصوص 3 أطقم مجوهرات من صندوق زجاجي داخل المتحف.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، صرحت الشرطة أن المقتحمين تسللوا إلى غرفة الكنوز عبر نافذة بعدما قاموا بفصل قضبانها ثم كسر الواجهة الزجاجية لها، قبل أن يتوجهوا مباشرة نحو أحد صناديق العرض الزجاجية، ويقوموا بتهشيمه، حسبما رصدته كاميرات المراقبة.

وفي ضوء ذلك، ترصد «الشروق» في التقرير التالي، أكبر السرقات التي شهدتها المتاحف حول العالم.

متحف بودي ببرلين

في عام 2017، سُرقت قطعة نقدية من الذهب الخالص، تزن مائة كيلوجرام، وتفوق قيمتها 3 ملايين دولار، من متحف "بودي"وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الألمانية حينها، إذ أشارت التقارير الواردة إلى أن السرقة وقعت باستعمال سلم عثرت عليه الشرطة على سكك خط التراموي.

القطعة المسروقة من المتحف، كانت قطعة تذكارية لورق شجرة «القيقب» الكبيرة، تحمل صورة الملكة إليزابيث الثانية، أصدرها المصنع الملكي الكندي لسك العملة عام 2007.

متحف فيرونا بإيطاليا

في نوفمبر عام 2016، كشفت لقطات مصورة، نشرتها الشرطة الإيطالية مجموعة من اللصوص خلال قيامهم بسرقة ما يعادل ملايين الدولارات من متحف في مدينة فيرونا في غضون دقائق قليلة، إذ تمكن اللصوص المسلحون من اقتحام المتحف قبل إغلاقه بقليل، وذلك بعد مغادرة معظم الموظفين وقبل أن يتم تشغيل جهاز الإنذار.

متحف كونستال بروتردام

أما متحف كونستال، الذي أنشئ في مدينة روتردام بهولندا عام 1992، تمت سرقته في العام 2012، في حادثة أطلقت عليها السلطات سرقة القرن، لسرعة السارقين وكفاءتهم، إذ اختفت سبع لوحات لأكبر الفنانين التشكيليين العالميين، كانت من بين 150 قطعة فنية تعرض للمرة الأولى للزائرين بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لافتتاح المتحف.

وقُدرت قيمة المسروقات في الواقعة التي صنفت كأكبر عملية سرقة لوحات فنية في العصر الحديث، بأكثر من 24 مليون دولار، وعندما قُبض على اللصوص فيما بعد، صرَّح أحدهم لوكالة «فرانس برس» بأن تلك السرقة كانت سهلة للغاية، وأكدت والدته للمحققين إنها أحرقت اللوحات لتحمي ابنها بعدما لم يتمكن من بيعها.

قصر محمود خليل وحرمه بالجيزة

في الساعة الثانية من عصر السبت، 21 أغسطس 2010، تعرض قصر محمود خليل الذي أنشئ بمحافظة الجيزة عام 1920، على طراز "أرت ديكو" الفرنسي المعروف في ذلك الوقت، للمداهمة في أوقات العمل الرسمية، فقد قام لص بقطع لوحة من الإطار الذي كانت بداخله، وترك الإطار معلقًا على الحائط، وأخذ اللوحة التي يقدر ثمنها بـ 55 مليون دولار وخرج من المتحف في هدوء تام، ليكتشف العاملون بالمتحف أن الإطار الخارجي للوحة معلق على الحائط كما هو بينما اختفت اللوحة.

المتحف القومي للفنون الحديثة بباريس

وفي 20 مايو 2010، تعرض المتحف القومي للفنون الحديثة الذي يقع في العاصمة الفرنسية باريس، ويضم حوالي 10 آلاف عمل فني، للاقتحام، إذ سُرقت خمس لوحات لرسامين كبار من بينها لوحات لماتيس وبيكاسو، قدرت بلدية العاصمة الفرنسية قيمتها بما بين تسعين ومئة مليون يورو.

وبعد عام تقريبًا من الحادث قبضت الشرطة على 3 أشخاص، اعترف أحدهم خلال التحقيقات أنه ألقى اللوحات في صندوق القمامة، بمجرد علمه بإلقاء الشرطة القبض على أصدقاءه، مؤكدًا أنه كان ذاهبًا لسرقة لوحة الفنان ليجيه فقط، ولكنه فوجئ بتعطل أجهزة الإنذار الخاصة باللوحات الأخرى، فبدأ حينها يتجول في المتحف، وأُعجب باللوحات الأربع الأخرى وسرقها.

متحف فان جوخ بأمستردام

وفي عام 2002، اقتحم شخصان متحف فان جوخ الواقع في العاصمة الهولندية أمستردام، والذي يضم أكبر مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة بهذا الفنان ومعاصريه، باستخدام سُلم، وسرقا لوحتين من أعمال الفنان نفسه، قُدرت قيمتهما بـ30 مليون دولار، وتركا وراءهما السلم والحبال، وبعض الأشياء الأخرى التي كان لها الفضل في اكتشاف هويتهما، بعد تحليلات الطب الشرعي، وبالرغم من اعتُقال اللصين بعد السرقة بعام كامل، والحُكم على كل منهما بعقوبة السجن لأربعة أعوام، لم تستدل الشرطة على مكان اللوحات حتى الأن، بعدما أخفاها اللصان.

متحف إيزابيلا ستيوارت جاردنر

تعد سرقة متحف إيزابيلا ستيوارت جاردنر، التي شهدتها مدينة بوسطن بالولايات المتحدة في عام 1990، أكبر سرقة للممتلكات الخاصة في التاريخ، فخلال الساعات المبكرة في أحد أيام شهر مارس، أبلغ حراس المتحف عن اثنين كانوا يتظاهرون كضباط شرطة يستجيبون لنداء اضطرا بالمتحف، وبمجرد دخولهم إلى الداخل، قاما بتقييد الحراس وسرقوا 13 عملًا فنيًا تعادل 500 مليون دولار.

وقام اللصان بسرقة 3 لوحات لـ «ريمبراندت» ولوحة أخرى لـ «فيرمير»، قبل أن يختفوا دون وجود أثر لهما، وبالرغم من رصد مكافأة مالية تقدر بـ10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تساعد في القبض على اللصوص أو استرجاع القطع الفنية المسروقة، لم يتم التوصل للصوص حتى الآن.