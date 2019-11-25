 روسيا وسوريا تبحثان التعاون لاستعادة البنية التحتية في سوريا - بوابة الشروق
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روسيا وسوريا تبحثان التعاون لاستعادة البنية التحتية في سوريا

ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 4:43 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 4:43 م

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف اليوم الاثنين، مع السفير السوري في موسكو رياض حداد تعاون البلدين في استعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العربية السورية وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، أن بوجدانوف وحداد تبادلا بشكل مفصل وجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا، بما في ذلك آفاق التسوية السياسية في سوريا.

وأضاف البيان أن الجانبين تطرقا كذلك لبعض القضايا الملحة ؛ مثل زيادة تعزيز التعاون الروسي السوري لاستعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية العربية السورية، بما في ذلك تهيئة الظروف المواتية للعودة السريعة للاجئين السوريين والنازحين إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

وأشار البيان إلى أن اللقاء بين بوجدانوف وحداد جاء بمبادرة من الجانب السوري.


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