محافظ الجيزة يتفقد مجهودات شفط مياه الأمطار بالمحاور المرورية

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال شفط مياه الأمطار من المحاور والشوارع الرئيسية، وتسيير الحركة المرورية بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والدقي والعجوزة وبولاق الدكرور.

وقال المحافظ، فى بيان، إن كافة الأجهزة التنفيذية تواصل عملها على مدار اليوم، وتتخذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على راحة وسلامة المواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة بالتواجد الميداني ومتابعة رفع تراكمات المياه الناتجة عن سوء الطقس.

وتفقد المحافظ محور 26 يوليو والطريق الدائري، مشددا على نشر المعدات بصورة جيدة تضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز في العمل في ظل تعرض المحافظة لموجة من سقوط الأمطار.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة، والتجميل واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.