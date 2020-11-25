 أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا الجديدة بنسبة 1.4% - بوابة الشروق
الأربعاء 25 نوفمبر 2020 4:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من سيفوز في النهائي التاريخي لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة؟
النتـائـج تصويت

أمريكا: ارتفاع إصابات كورونا الجديدة بنسبة 1.4%

الكورونا في امريكا - ارشيفية
الكورونا في امريكا - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 4:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 4:01 م
ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 4ر1% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 6ر12 مليون، حتى الساعة 07:25 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الأربعاء، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.5% خلال الأسبوع الماضي.

وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 1.18 مليون حالة، أي بزيادة قدرها 1.9% عن نفس الوقت قبل يوم.

وشهدت ولاية نيومكسيكو زيادة بنسبة 2.5% في عدد الإصابات مقارنة بنفس الوقت من أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 86 ألفا و247.

وشهدت ولاية تكساس أيضا أكبر عدد من الوفيات التي جرى تسجيلها في الأربعة عشرين ساعة الماضية حيث توفي 196 مريضا بكوفيد-19.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك