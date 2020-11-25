ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 4ر1% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 6ر12 مليون، حتى الساعة 07:25 صباحا بتوقيت نيويورك اليوم الأربعاء، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.



وجاءت الزيادة في حالات الإصابة على مستوى البلاد، أقل من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1.5% خلال الأسبوع الماضي.



وكانت ولاية تكساس صاحبة أكبر عدد من الإصابات المؤكدة، بواقع 1.18 مليون حالة، أي بزيادة قدرها 1.9% عن نفس الوقت قبل يوم.



وشهدت ولاية نيومكسيكو زيادة بنسبة 2.5% في عدد الإصابات مقارنة بنفس الوقت من أمس، ليرتفع الإجمالي إلى 86 ألفا و247.



وشهدت ولاية تكساس أيضا أكبر عدد من الوفيات التي جرى تسجيلها في الأربعة عشرين ساعة الماضية حيث توفي 196 مريضا بكوفيد-19.