الرئيسة التنفيذية لهونج كونج تلقى خطابها السنوي المؤجل بشأن السياسة العامة

ألقت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الأربعاء، خطابها السنوي بشأن السياسة العامة للمدينة، بعد تأجيله لمدة شهر.



واستعرضت لام، في خطابها، عددا من السياسات الجديدة التي تتراوح بين إعادة بناء صورة هونج كونج واستعادة الثقة في المدينة كمركز مالي، إلى جعلها تتمتع بالحيادية الكربونية بحلول عام 2050.



وكان لام أرجأت خطابها السنوي قبل أيام من موعد إلقائه في 14 أكتوبر الماضي، وقالت إنها اضطرت لترأس وفد هونج كونج لحضور احتفالات الذكرى الـ40 لتأسيس منظمة شنجن الاقتصادية الخاصة.



وقالت لام اليوم إنها سعت إلى استعادة النظام الدستوري في هونج كونج وترسيخ وتعزيز مواطن القوة بها، بالإضافة إلى تنويع التنمية الاقتصادية.



كما أشادت بقانون الأمن الوطني المثير للجدل الذي أقرته بكين، ووصفته بأنه نجاح كبير.



وقالت لام إن الحكومة سوف تعمل على تعزيز الدعاية والتعليم" من أجل تعزيز فهم مواطني هونج كونج للأمن الوطني والوعي بالتزام القانون".



وتطرقت لام إلى جهود مكافحة جائحة كورونا، قائلة إن بكين سوف تساعد في توفير اللقاحات لمواجهة الفيروس، في ظل تفشيه مجددا في المدينة.