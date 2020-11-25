رئيس إيرباص يتوقع عدم شطب وظائف في ألمانيا أكثر من المعلن عنها

صرح جويوم فوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة ايرباص الأوروبية بأنه لا يتوقع شطب وظائف في ألمانيا أكثر من المعلن عنها وذلك رغم قيود كورونا في العديد من الدول الأوروبية وانكماش قطاع النقل الجوي.

وفي تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال فوري إن هدف تخفيض الوظائف بمقدار نحو 5000 وظيفة " يكفي من وجهة النظر الحالية، ونحن نجري حوارا بناء مع ممثلي العاملين، كما أن دعم الحكومة الألمانية في مسائل إعانات تخفيض أوقات الدوام ودعم الأبحاث، يمثل مساعدة كبيرة".

وعن الآفاق المستقبلية لحركة النقل الجوي، أكد فوري:" نفترض أن حركة النقل الجوي على مستوى العالم في الفترة بين 2023 و2025 ستعود مرة أخرى إلى مستوى ما قبل الأزمة، وستكون الطائرات الأصغر للمسافات القصيرة والمتوسطة أسبق في هذا، فيما ستحقق الطائرات الكبيرة للمسافات الطويلة هذه العودة في وقت لاحق".

كان دومينيك اسام، المدير المالي لإيرباص أعلن في نهاية الشهر الماضي أن عدد الوظائف المزمع شطبها في المجموعة على مستوى العالم سيقل بشكل ملحوظ عن العدد الذي أُعْلِن بـ 15 ألف وظيفة، وذلك بفضل تمديد قواعد إعانات تخفيض أوقات الدوام وكان قد صرح لوكالة أنباء (ايه إف إكس) الاقتصادية المملوكة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بقوله:" نحن نتحدث بالفعل عن بضعة آلاف من الوظائف".

وأضاف اسام أن المجموعة ستستعين أيضا بموظفين في الأبحاث التي يتم إجراؤها على محركات الهيدروجين وتقنيات أخرى، مشيرا إلى أن هذه الأبحاث مدعومة من حكومات.