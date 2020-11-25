الصين تعاقب أستاذا جامعيا من تايوان بالسجن 4 سنوات بتهمة التجسس

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، صدور حكم بالسجن أربع سنوات بحق أستاذ جامعي تايواني محتجز لديها، بتهمة التجسس، ما أثار احتجاج تايوان.

وفي بكين، عقد "مكتب شؤون تايوان" بالصين مؤتمرا صحفيا اليوم، قالت فيه المتحدثة تشو فنجليان إن محكمة بوسط البلاد أدانت الموقوف التايواني "شيه تشنج-بينج" أمس.

ونقلت "وكالة الأنباء المركزية" التايوانية عن تشو القول إن المحكمة قررت حرمان الأستاذ الجامعي من حقوقه السياسية لمدة عامين.

وفي تايبيه، أدان "مجلس شؤون البر الرئيسي"، وهو أعلى جهة حكومية في تايوان فيما يتعلق بالعلاقات السياسية مع بكين، القرار.

وقال المجلس في بيان: "حتى الآن، لم نتلق أي إخطار من الصين بشأن القضية، ولا يستطيع أفراد أسرة شيه زيارته.. تتجاهل الصين الحقوق الأساسية للأستاذ الجامعي شيه".

وكان شيه اختفى في عام 2018 أثناء زيارة للصين، لأغراض أكاديمية. وفي عام 2019، أكدت الصين أنها تحتجز ثلاثة مواطنين تايوانيين بتهمة تعريض الأمن القومي للخطر، وكان شيه أحدهم.