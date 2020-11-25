اسكتلندا تصبح أول دولة في العالم تقدم منتجات صحية للمرأة مجانا

وافق البرلمان الاسكتلندي الثلاثاء، بالإجماع على تشريع يجعل المنتجات الخاصة بالدورة الشهرية للنساء متاحة مجانا للجميع.

ومن شأن ذلك التشريع، الذي قدمته المتحدثة باسم الشؤون الصحية لحزب العمال، مونيكا لينون، توفير الحق القانوني في الحصول المجاني على منتجات مثل السدادات القطنية (الحفاضات) والفوط الصحية.

وبموجب التشريع، يتعين على الحكومة وضع برنامج شامل يسمح لجميع من يحتاج تلك المنتجات بالحصول عليها مجانا، وسوف يطالب المدارس والكليات والجامعات والهيئات العامة بإتاحة تلك المنتجات مجانا.

وقالت نيكولا ستيرجن، رئيسة وزراء اسكتلندا، في تغريدة بعد التصويت: "فخورة بالتصويت على هذا التشريع الرائد ، مما يجعل اسكتلندا أول دولة في العالم تقدم منتجات الدورة الشهرية مجانا لجميع من يحتاجون إليها".