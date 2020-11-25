الإمارات تترأس الدورة الحالية للجنة الاستشارية للأونروا

أكدت دولة الإمارات، أن دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" ينبع من الإيمان بالدور الذي تلعبه الوكالة في تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين، كونها تضع نصب أعينها تقديم الفائدة والعون لما يزيد عن خمسة ملايين من اللاجئين الفلسطينيين.



جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي للدورة الحالية 2020-2021 للجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا" التي تترأسها دولة الإمارات، بحضور مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي، رئيس اللجنة الحالية وممثل دولة الإمارات في رئاسة اللجنة.



وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأربعاء - إن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني والسادة أعضاء الدول المانحة للجنة الاستشارية لوكالة الأونروا حضروا أيضاً الإجتماع الافتراضي.



عقد الإجتماع يومي 23-24 نوفمبر لمناقشة التحديات المالية الملحة والعاجلة التي تمر بها الوكالة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا أو كوفيد-19 على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين.



وأشار الشامسي - في كلمة له خلال الاجتماع - إلى أنه مع الإدراك التام بما تواجهه الوكالة من طلب متزايد على الخدمات، فإن أحد أكبر التحديات إلحاحا في وقتنا الحاضر هي الحاجة إلى تصوّر أرضية مشتركة يعمل وفقها المجتمع الدولي إلى جانب وضع منهج عام مُتفق عليه لضمان استمرار دعم اللاجئين الفلسطينيين.



وأكد المسؤول الإماراتي في ختام كلمته، إيمان بلاده الراسخ بالدور الكبير الذي تؤديه وكالة الأونروا في تحسين حياة اللاجئين الفلسطينيين بجانب الحاجة إلى ترسيخ التعاون، وبالأخص في مواجهة التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا المستجد، وهو ما يتطلب بذل جهود إضافية لدعم اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط.