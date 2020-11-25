 اجتماع بين الأهلي والزمالك لبحث الترتيبات الأمنية لقمة النهائي الإفريقي - بوابة الشروق
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اجتماع بين الأهلي والزمالك لبحث الترتيبات الأمنية لقمة النهائي الإفريقي

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 10:46 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 10:46 ص

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الثانية ظهر اليوم الأربعاء اجتماعًا أمنيًا لبحث الملفات المتعلقة بمباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري الأبطال.

وسيمثل الأهلي في الجلسة العميد علاء صلاح الدين مدين أمر النادي بجانب العميد محمود حُزّين، فيما يمُثل الزمالك العميد أحمد النحاس وبعض من مسئولي الأبيض.

ومن المنتظر أن يتناقش الطرفين في الجلسة التي يحضرها بعض القيادات الأمنية موقف الحضور الجماهيري في اللقاء، وترتيبات الأمان والسلامة في المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويتواجه الأهلي والزمالك في التاسعة من مساء الجمعة القادم على ملعب ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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