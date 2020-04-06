ارتفاع غير متوقع لعدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد طلبات للحصول على إعانة بطالة خلال الأسبوع المنتهي في 21 نوفمبر الماضي.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ في الأسبوع الماضي 778 ألف طلب، بزيادة قدرها 30 ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه، حيث كان 748 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي إلى 730 ألف طلب، مقابل 742 ألف طلب خلال الأسبوع السابق عليه وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن المتوسط الأسبوعي لعدد الطلبات، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، ارتفع بواقع 5000 طلبا إلى 5ر748 ألف طلب مقابل 5ر743 ألف طلبا في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات المعدلة.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 299 ألف طلب، ليصل إلى 071ر6 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 14 نوفمبر الحالي.

في الوقت نفسه، تراجع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بواقع 438 ألف طلب إلى 6 ملايين و 615250 طلب مقابل مليون 7 ملايين و53250 طلبا في الأسبوع السابق.

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل بيانات موقف الوظائف خلال نوفمبر الحالي.