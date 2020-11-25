ألمانيا تعتزم إجراء انتخابات البوندستاج في 26 سبتمبر 2021

حدد مجلس الوزراء الألماني يوم 26 سبتمبر 2021 موعدا لانتخابات البرلمان الاتحادي "بوندستاج" المقبلة.



وأعلنت نائبة المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتس، ذلك اليوم الأربعاء في برلين.



وسيتعين على الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اتخاذ القرار النهائي في تحديد موعد الانتخابات.



وبالنسبة للانتخابات العامة التي تجري كل أربع سنوات، يحدد القانون الأساسي "الدستور الألماني" نافذة زمنية يجب اختيار موعد الانتخابات خلالها.



وكان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، قد نسق بالفعل مع الولايات الألمانية بشأن موعد الانتخابات بسبب مواعيد العطلات، وذلك قبل أن يقترح الموعد على مجلس الوزراء.