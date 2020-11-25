موسكو: عودة 213 لاجئا سوريا من لبنان إلى بلدهم خلال الـ24 ساعة الماضية

ذكر المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين السوريين، أن هناك 213 لاجئًا عادوا خلال الـ24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس - تلكلخ) الحدوديين.



وأوضح المركز -في بيان اليوم الأربعاء- أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر (نصيب) الحدودي في الساعات الأخيرة، مضيفًا أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 12 عبوة ناسفة قابلة للانفجار.