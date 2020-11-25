البحيرة تشهد موجة من الطقس غير المستقر

شهدت مراكز ومدن محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، موجة من الطقس غير المستقر، حيث سقطت الأمطار على كافة الأنحاء، وانخفاض في درجات الحرارة.



من جانبه، شدد محافظ البحيرة هشام آمنة على رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات، واستنفار كافة الجهود، والتنسيق بين الجهات كل في موقعه؛ لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة، نظرًا للتوقعات بتعرض البلاد لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام المقبلة.



ووجه المحافظ بضرورة استمرار عمل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كل البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.