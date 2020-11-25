يواجه الرئيس الأوكراني عدد من التحديات القوية خلال فترة رئاسته، على مستويات اقتصادية وصحية وسياسية مختلفة، كما يتعرض لضغوطات شعبية، حيث أقدم أحد المواطنين على إشعال النار في نفسه بعد ثلاث أيام من تعبيره لرفض فولوديمير زيلينسكي كرئيس.
وكان الرجل محارباً في الصراع العسكري ضد القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا، والذي أودى بحياة أكثر من 13000 شخص، منذ بدايته قبل حوالي ست سنوات.
وأقدم على إشعال النار في نفسه بسبب إحباطه من سياسة رئيسه تجاه موسكو، بحسب تصريحات ابنته، وفق ما ذكر في موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي.
وكان زيلينسكي يتعهد بمكافحة الفساد ووعد بكبح سلطة الأوليغارشية، وتعهد بإنهاء الصراع في الشرق مع روسيا، وتحسين العلاقات مع موسكو قبل أن يهزم الرئيس الحالي، بترو بوروشينكو في أبريل 2019.
ولكن شعبية الممثل الكوميدي السابق، والرئيس الحالي لأوكرانيا قد تضاءلت منذ توليه قيادة البلاد، التي تقع على خط المواجهة بين الغرب وروسيا، في الوقت الذي يكافح فيه لإدارة وباء فيروس كورونا، بحسب الإحصاءات المحلية.
وبلغت نسبة التأييد له 46 % في استطلاع وطني أجرته مؤسسة فكرية لمجموعة التقييم المرموقة في وقت سابق من شهر نوفمبر، بينما قال 51 % إنهم لا يثقون به، كما وجهت له بعض الأراء السلبية التي تراه منحازاً للغرب.
وعلق فولوديمير بانيوتو، المدير العام لمعهد كييف الدولي لعلم الاجتماع على الأمر وقال: "يفقد الفائزون دائمًا الدعم الانتخابي خلال السنة الأولى في السلطة في أوكرانيا"، وأضاف أن الناس عادوا إلى الأحزاب التقليدية التي حشدت مواردها ضد زيلينسكي.
كما تعرض زيلينسكي لانتقادات بسبب عدم إحراز تقدم مع روسيا، على الرغم من أنه كان قادرًا على إبرام صفقة تنسحب القوات من مناطق خط المواجهة الرئيسية في شرق أوكرانيا في أكتوبر 2019، وأمن تبادل الأسرى في سبتمبر وديسمبر 2019.
ويعتبر المحاربون القدامى، الذين حاول بعضهم منع القوات الأوكرانية من مغادرة خط المواجهة، اعتُبر الانسحاب بمثابة استسلام من الإدارة.
وتقع أوكرانيا بين روسيا وأوروبا، وكانت جزءً من الاتحاد السوفيتي حتى عام 1991، ومنذ ذلك الحين أصبحت ديمقراطية مستقلة، ولكنها تتأرجح بين السياسات المؤيدة لروسيا تارة والمؤيدين لأوروبا.
وبدأ الصراع في شرق أوكرانيا في أبريل 2014 بقتال منخفض المستوى بين الجيش الأوكراني والمتمردين الانفصاليين المدعومين من جهات خارجية، الذين استولوا على بعض البلدات في شرق أوكرانيا الذي يغلب عليه الطابع الروسي، بحسب موقع "فوكس".
وقد أعلن زيلينسكي يوم الإثنين 10 نوفمبر، أن الاختبارات التي أجراها أظهرت أنه إيجابي لفيروس كورونا.
كما تم الإبلاغ عن إصابة ثلاثة مسؤولين كبار آخرين، منهم وزير المالية ووزير الدفاع وكبير مساعدي الرئيس الأوكراني، مما زاد هذا الأمر من الجدل حوله.
وشهد العدد اليومي للإصابات بفيروس كورونا في أوكرانيا ارتفاعاً في أواخر سبتمبر وظل مرتفعًا في أكتوبر ونوفمبر، مما دفع الحكومة إلى تمديد بعض القيود حتى نهاية العام.
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