السعودية تدعو وكالة الطاقة الذرية إلى تفتيش مواقع إيران النووية السرية في طهران

دعت السعودية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى التفتيش عن مواقع سرية نووية تستخدمها طهران في أنشطة غير معلن عنها.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، إن مجلس الوزراء السعودي الذي عقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المجلس "جدد دعوة المملكة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواصلة الكشف عن أنشطة إيران النووية غير السلمية، وتكثيف أعمال التفتيش داخلهـا للكشف عن أي مواقع من المحتمل أن تستخدمها للقيام بأنشطة نووية غـير معلن عنها".

وأوضح البيان أنه "في ضوء ما تضمنه تقرير المدير العام للوكالة من رصد إرتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، ما يعد استمرارا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية المرصودة في التقارير السابقة".

وقال البيان إن"مجلس الوزراء أعاد التأكيد على إدانة المملكة واستنكارها بشدة للاعتداءات الإرهابية الجبانة التي تقوم بها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ومنها استهداف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة".