جورجيا تقرر تعليق الدراسة في بعض الأقاليم لنهاية العام لمكافحة كورونا

قررت الحكومة الجورجية، اليوم الأربعاء، تعليق الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات وحصره على الدراسة عبر الإنترنت في العاصمة تبليسي و9 أقاليم أخرى، وذلك لتعزيز جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأعلنت وزارة التعليم في بيان (نقلته صحيفة "جورجيا توداي" المحلية على موقعها الإلكتروني)، أن القرار سوف يسرى على جميع المدارس الحكومية والخاصة حتى نهاية العام الجاري؛ وكذلك على المؤسسات التعليمية في جمهورية ادجاريا، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

جدير بالذكر أن جورجيا سجلت اليوم أكثر من 3128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 18526.