الصحة توجه بتكثيف تدريب المراقبين والرائدات بالمدارس على كيفية مواجهة كورونا

وجه القطاع الوقائي بوزارة الصحة، والإدارة العامة للوبائيات والترصد، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مكتب جمهورية مصر العربية للتصد لجائحة كورونا، بتكثيف تدريب الزائرات الصحية والمراقبين الصحيين والرائدات الريفيات بالمدارس على كيفية مواجهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، تفعيل دور المراقبين الصحيين والزائرات الصحية والرائدات الريفيات ونشر الرسائل الصحية والنشرات التحذيرية وعمل ندوات تثقيفية للتوعية بخطورة فيروس كورنا، وأيضًا الرقابة الكاملة على المنشآت التعليمية عن طريق مسؤولى السن المدرسى بكل إدارة صحية، وطرق الاكتشاف المبكر للأمراض وطرق الإبلاغ الفورى والتنسيق بين مديرى المدارس وإدارة السن المدرسى بكل إدارة صحية.

ونظم محمد وجدي وأشرف عشماوي مسئولا الوبائيات والترصد بالمديرية، أول تدريب لإدارتي طنطا أول وثان طنطا، على الترصد والإبلاغ عن حالات الكورونا في المنشآت التعليمية والإجراءات الوقائية داخل المدارس، وذلك خلال الفترة من 22 - 24 نوفمبر.