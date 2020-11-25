افتتح اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، اليوم الأربعاء، معرض فاشون الشامل لبيع المستلزمات المتنوعة، وذلك بقاعة مريم خلف مدرسة السلام الإعدادية، بحضور أعضاء لجنة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية ومدير إدارة التموين، ومسئولي الرقابة التموينية بالإدارة، وممثلي مكتب صحة القصير.

وتفقد نصر منافذ البيع بالمعرض، التي تشمل ملابس قطنية وملابس رجالي وأطفال وملابس حريمي وأدوات منزلية، وتجهيز عرائس وأدوات مدرسية، وطرح ولعب أطفال، وأحذية وشنط، ومستحضرات تجميل، وذهب صيني ومفروشات، وخامات ومستلزمات حلويات، ووجه بضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان السلامة العامة للزوار، مؤكدًا على وضع لافتات بالأسعار المخفضة على جميع المنتجات المعروضة التي تكون في متناول الجميع.

وأشاد بأفكار شباب المدينة، المتضمنة التخفيف عن كاهل المواطنين فى جميع المجالات، مناشدًا كافة الشباب بالعمل وتقديم المزيد من الجهد والإخلاص؛ من أجل النهوض بالمدينة والمشاركة الإيجابية، بما يعكس ذلك نشر الوعي الاجتماعي الشامل.

وأوضح الشباب المنظمين أن المعرض يستمر لمدة يومين من الشهر الحالي، مؤكدين أنه يتمتع بخصومات وتخفيضات هائلة على جميع المنتجات.

وقال مسئولي الجهات الرقابية، إن فكرة المعرض تندرج في ضوء تنمية التسوق، حيث ينتظر التجار كل عام باليوم المسمى بالبلاك فرايدي أو الجمعة البيضاء، الذي يحل في الأيام الأخيرة من شهر نوفمبر سنويًا، للتخفيضات الهائلة والخصومات التي تقدمها المتاجر لبضائعها.