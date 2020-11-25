إصابة 6 ضباط شرطة إثر انفجار في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأربعاء، إصابة 6 من رجال الشرطة المحلية، اثر انفجار في إقليم قندهار بجنوب البلاد.



وأضافت وزارة الداخلية، في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن أحد الانتحاريين قام بتفجير شاحنة محملة بالمتفجرات في منطقة اينو مينا بإقليم قندهار.



ولم تعلن أي جماعة إرهابية مسؤليتها عن الحادث حتى الآن.



يشار إلى أن إقليم قندهار يعتبر من أكثر الأقاليم المضطربة في البلاد، حيث ينشط مسلحو حركة طالبان في مناطق عديدة في الإقليم.



جدير بالذكر، أن طالبان شنت هجومًا في الشهر الماضي على كل من منطقة بنجاوي وزهيري ومي واند بإقليم قندهار، لكن قوات الأمن الأفغانية قامت بصد الهجمات بعد عدة أيام من المقاومة.