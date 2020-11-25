السلطات الإسبانية: مصرع 7 مهاجرين جراء اصطدام قاربهم بالصخور

أعلنت قوات الإنقاذ الإسبانية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين قرب جزر الكناري إلى سبعة قتلى، فيما لا زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية.



وذكرت السلطات -حسبما نقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية- أن القارب كان على متنه أكثر من 30 شخصا واصطدم بالصخور قرب ميناء صغير بجزر الكناري، مضيفة أن القارب كان بين 12 قاربا قطعت السلطات طريقها خلال الليلة الماضية، وأنقذت 300 شخصا كانوا على متنها فيما لقي شخص مصرعه لاحقا.



يذكر أن أكثر من 18 ألف مهاجر فارين من العنف والفقر وصلوا إلى جزر الكناري خلال العام الجاري ، ما يمثل زيادة بنسبة ألف في المئة عن الفترة ذاتها من عام 2019، ولقي 500 شخص مصرعهم خلال محاولات الهجرة، وسجلت قرابة نصف أعداد الوصول ومعظم الوفيات خلال الثلاثين يوما الأخيرة.