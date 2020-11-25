 روسيا تسجل 507 حالات وفاة و23 ألفا و675 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تسجل 507 حالات وفاة و23 ألفا و675 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

موسكو - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 11:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 11:13 ص
أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 23 ألفا و675 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع بمعدلات الإصابة لليوم الثاني على التوالي.

وأضافت السلطات الروسية -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية- أن عدد الوفيات الجديدة بلغ 507 حالات في أعلى زيادة يومية.

وكانت نائبة رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا، قد صرحت أمس الثلاثاء بأن الوضع المتعلق بانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد بات أكثر تعقيدا مع حلول موسم الوباء الخريفي- الشتوي في روسيا.

وقد سجلت روسيا أمس 24326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و491 حالة وفاة.

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