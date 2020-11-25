مصدر أمني: مقتل وإصابة 4 رجال شرطة في هجوم على منزل ضابط كبير جنوبي تكريت

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أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين مساء اليوم الثلاثاء، بمقتل واصابة أربعة رجال شرطة في هجوم لعناصر داعش على منزل ضابط شرطة كبير جنوبي تكريت/170كم شمالي بغداد/.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن"مجموعة مسلحة بأسلحة رشاشة خفيفة ومتوسطة هاجمت منزل ضابط برتبة عقيد في الشرطة في قرية المزاريع بناحية يثرب شرقي قضاء بلد/90كم جنوبي تكريت/ مما أدى إلى مقتل احد رجال الشرطة وإصابة ثلاثة آخرين من نقطة حراسة قريبة من داره فيما نجا الضابط الذي كان في منزله وقت الهجوم".

وأضاف أن "المسلحين فروا إلى البساتين القريبة من الدار قبل وصول قوة لتعزيز المنطقة فيما باشرت بتعقبهم في محاولة للقبض عليهم أو قتلهم".

ويعد الهجوم الثالث من نوعه في المنطقة ذاتها خلال أقل من شهر.

وشهدت محافظة صلاح الدين خلال الشهر الحالي سلسلة هجمات تركزت في مناطق الحدود الإدارية مع المحافظات المجاورة وكان آخرها شمالي تكريت والذي أودى بحياة 10 من عناصر القوات الأمنية وإصابة ثمانية آخرين بجروح.