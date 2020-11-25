رئيس الصين يؤكد أهمية تعزيز التدريب العسكري لزيادة القدرة على كسب الحروب

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الأربعاء، ضرورة تعزيز قوات جيش الشعب الصيني للتدريب العسكري القتالي في ظروف المعارك الحقيقية، وتحسين مستوى التدريب، وزيادة القدرة على كسب الحروب.

وقال بينج –في كلمة اليوم خلال اجتماع اللجنة العسكرية المركزية الصينية في بكين حول التدريب العسكري- "إنه يجب على الجيش الصيني تنفيذ فكر الحزب (الشيوعي الحاكم) في تعزيز الجيش في العصر الجديد، وتنفيذ الاستراتيجية العسكرية للعصر الجديد، والالتزام بالتركيز على الاستعداد للحرب، وبالتدريب القتالي الفعلي، والتدريب القتالي المشترك، والتدريب العلمي والتكنولوجي، والتدريب وفق القانون، والإسراع في بناء نظام تدريب عسكري جديد، وتحسين مستوى التدريب بشكل شامل والقدرة على الفوز، وتقديم دعم قوي لتحقيق هدف الحزب المتمثل في تعزيز الجيش في العصر الجديد وبناء جيش من الطراز العالمي بطريقة شاملة".

وأضاف: "منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، عززت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية المركزية بشكل ثابت التدريب العسكري العملي، ودفعت الجيش بأكمله إلى الالتزام بالموقف الاستراتيجي للتدريب العسكري، وركزت على دفع التدريب العملي قدما، والتدريب المشترك المتقدم في مجال الحرب المشتركة، وعززت بقوة الإصلاح والابتكار في مجال التدريب، وعززت التدريب الجماعي على نطاق واسع".

وتابع قائلا "لقد خطت تدريباتنا العسكرية خطوة كبيرة إلى الأمام تماشيا مع القتال الفعلي وخدمة القتال الفعلي، وحلت بعض التناقضات والمشاكل المعلقة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، ودعمت تحسين القدرة على الاستعداد للحرب وإنجاز مختلف المهام الرئيسية".

وأكد بينج أنه في الوقت الحالي، حدثت تغييرات جديدة في البيئة الأمنية للصين وحالة القتال العسكري ومهام الجيش الصيني وحالة الحرب الحديثة والشكل التنظيمي للجيش وأهداف ومهام الدفاع الوطني والتحديث العسكري، ودخل التدريب العسكري للجيش في مرحلة جديدة من تحول شامل وترقية متكاملة، داعيا إلى استيعاب العصر الجديد والوضع والمهام والمتطلبات الجديدة، وزيادة الوعي بالخطر، وتعزيز مسؤولية المهمة وتسريع التحول والتحديث بالتدريب العسكري.