الاتحاد الأوروبي يرغب في زيادة تطوع مواطنيه بالمعلومات الشخصية

أعربت المفوضية الأوروبية عن رغبتها في قيام مواطني الاتحاد الأوروبي بالتطوع بمزيد من المعلومات الشخصية للمساعدة في تحسين الرعاية الصحية والنقل العمراني أو شبكات الطاقة وتقترح وضع قواعد لمنصات المشاركة للتشجيع على "تبادل البيانات" بأمان.

وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، للصحفيين في بروكسل، إن قانون حوكمة البيانات الجديد –المقدم اليوم الأربعاء- "يتمحور حول توفير بيئة آمنة لكل من يرغبون في تقاسم البيانات".

وأضافت: "لن تضطر إلى مشاركة كل البيانات"، ولكن يجب على المواطنين أن يكونوا قادرين على القيام بهذا بأسلوب "موثوق ومحمي"، على حد قولها.

وفي ظل إطار قانوني جديد، ترمي المفوضية الأوروبية –الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إلى ضمان تدفق البيانات من خلال جهات مستقلة بدلا من شركات أمريكية مثل أمازون وجوجل أو فيسبوك.

وهذه الجهات سوف تتمركز في الاتحاد الأوروبي، كما أنها ستكون بمثابة وسيط بين منتجي البيانات ومستخدمي البيانات، ولكنه لن يتم السماح لها باستخدام البيانات لأغراض تجارية.