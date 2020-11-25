هل يوجد جزء ثانٍ لفيلم يا دنيا يا غرامي؟ إلهام شاهين تجيب

كشفت الفنانة إلهام شاهين، أن السينارسيت محمد هلال كتب الجزء الثاني من فيلم «يا دنيا يا غرامي»، قائلة: «كنت متحمسة إني أقوم بإنتاجه كفيلم ورحبوا بده صديقاتي العزيزات ليلى علوي وهالة صدقي.. بس ربنا يفرجها».
وأضافت، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»،مساء الثلاثاء، أن «جهة عرضت على الكاتب أن تقوم بإنتاج العمل في صورة عمل درامي وليس سينمائيا، فتم تأجيل مشروع العمل السينمائي لحين إنجاز المسلسل وبالفعل اانتهى هلال من كتابة ثلاث حلقات».
وتابعت: «أعتقد دي هتبقى مفاجأة للناس لأنه كاتب شيء رائع»، مضيفة: «فيلم يا دنيا يا غرامي به حوار حلو جدا وبشكر السيناريست محمد هلال لأنه كاتب عظيم، كل مشهد فيه فيه حوار مكتمل ماينفعش يتغير فيه».
وأوضحت أن الفيلم يناقش قضايا مهمة، مثل التطرف ومشكلات الشباب غير القادرين على الزواج بسبب ظروف الحياة الصعبة، بالإضافة لقضايا هامة، مثل فقد العذرية وعمليات الترقيع، متابعة: «مش بس فيلم جريء لكن فيه وجع»، حسب وصفها.