هل يوجد جزء ثانٍ لفيلم يا دنيا يا غرامي؟ إلهام شاهين تجيب

كشفت الفنانة إلهام شاهين، أن السينارسيت محمد هلال كتب الجزء الثاني من فيلم «يا دنيا يا غرامي»، قائلة: «كنت متحمسة إني أقوم بإنتاجه كفيلم ورحبوا بده صديقاتي العزيزات ليلى علوي وهالة صدقي.. بس ربنا يفرجها».

وأضافت، في لقاء خاص ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»،مساء الثلاثاء، أن «جهة عرضت على الكاتب أن تقوم بإنتاج العمل في صورة عمل درامي وليس سينمائيا، فتم تأجيل مشروع العمل السينمائي لحين إنجاز المسلسل وبالفعل اانتهى هلال من كتابة ثلاث حلقات».

وتابعت: «أعتقد دي هتبقى مفاجأة للناس لأنه كاتب شيء رائع»، مضيفة: «فيلم يا دنيا يا غرامي به حوار حلو جدا وبشكر السيناريست محمد هلال لأنه كاتب عظيم، كل مشهد فيه فيه حوار مكتمل ماينفعش يتغير فيه».

وأوضحت أن الفيلم يناقش قضايا مهمة، مثل التطرف ومشكلات الشباب غير القادرين على الزواج بسبب ظروف الحياة الصعبة، بالإضافة لقضايا هامة، مثل فقد العذرية وعمليات الترقيع، متابعة: «مش بس فيلم جريء لكن فيه وجع»، حسب وصفها.