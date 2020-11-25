أكد جونيور أجايي، لاعب النادي الأهلي أن الزمالك هو من أصعب الخصوم التي واجهها في مسيرته حتى الآن، معربًا عن تمنيه بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي.

وقال أجايي في تصريحات لموقع الفيفا :"خسارة لقبين سابقين بعد الوصول للنهائي ؟ لقد كان وقتًا سيئًا بالنسبة لنا لأن توديع البطولة الإفريقية في نسخ متتالية ليس جيدًا. لقد لعبنا جيدًا خلال كلتا البطولتين ولكننا لم نؤدي في أي من النهائيين، لذلك خسرنا اللقب".

وأضاف أجايي :"تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي عام 2018، وأبعدتني عن المباريات لما يقرب من ستة أشهر، وهي واحدة من أكثر اللحظات المحبطة في مسيرتي".

وأكمل النيجيري :"نحن سعداء للغاية للفوز بلقب الدوري، وهو ما يمنحنا الثقة قبل المباريات المقبلة، ولكن نحن نركز فقط على اللقب القاري وسنبذل قصارى جهدنا للفوز به".

وواصل :"أتوقع مباراة جيدة أمام الزمالك، الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيداً، والزمالك من أصعب الفرق التي واجهتها. لقد خسرت أمامهم مباراتين نهائيتين ولم يكن شعورًا جيدًا".

واستطرد :"أحب اللعب في المباريات الكبيرة لأنها تبرز قدراتي كلاعب، لقد كنت محظوظا في التسجيل ضد الفرق الكبيرة وأشعر بسعادة كبيرة عندما أفعل هذا".

واختتم أجايي قائلًا :"أريد أن أسجل المزيد من الأهداف وآمل في الفوز بدوري الأبطال، لأنه اللقب الوحيد الذي لم أتمكن من تحقيقه بعد. آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك لأن جماهيرنا تحب هذه البطولة كثيرًا".