أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات في محافظة الفيوم، النتائج الأولية لفرز الأصوات في جولة الإعادة، التي تنافس فيها 14 مرشحا بـ3 دوائر للفوز بـ7 مقاعد.

في الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة إطسا، والمكونة من مقعدين، فاز فيها مرشحو حزب مستقبل وطن العمده كامل فيصل، وحصل على 43 ألفا و453 صوتا، وكمال أبو جليل وحصل على 36 ألفا و371 صوتا، وخسارة كل من مصطفى البنا مرشح حزب النور وحصل على 32 ألفا و243 صوتا، والعقيد ياسر سلامة مستقل وحصل على 23 ألفا و653 صوتا.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز طامية وسنورس المكونة من 3 مقاعد، فاز فيها كلا من المرشح محمد ثابت الجمال مستقل وحصل على 68 ألفا و720 صوتا، والشيخ عبدالمنعم عبدالعليم حزب النور وحصل على 65 ألفا و550 صوتا، ومحسن أبو سمنة وحصل على 59 ألفا و657 صوتا، وفي المقابل خسارة كلا من أحمد مصطفى عبدالواحد حزب حماة وطن وحصل على 44 ألفا و32 صوتا، وأيمن الصفتي حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحصل على 54 ألفا و507، وبسام الصواف مستقل وحصل على 52 ألفا و876 صوتا.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مراكز أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق المكونة من مقعدين، فاز فيها كلا من محمد طه الخولي حزب "مستقبل وطن" وحصل على 66 ألفا و951 صوتا، وأحمد دياب "مستقل" وحصل على 64 ألفا و41 صوتا، وخسارة كل من محمد اللحامي "مستقبل وطن" وحصل على 44 ألفا و546 صوتا، وعلاء العمدة "مستقل" وحصل على 42 ألفا و995 صوتا.