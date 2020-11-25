نازحون يمنيون مشردون في الجبال بتعز هربا من جماعة الحوثي

أكد مدير عام مديرية الوازعية بمحافظة تعز في اليمن، أحمد الظرافي، أن أكثر من 56 أسرة نزحت من منطقة الكدحة تعيش ظروفا معيشية سيئة مع غياب للخدمات الصحية والغذائية ومنظمات الإيواء.

وقال الظرافي، في تصريحات خاصة لقناة (العربية الحدث) الإخبارية، إن سكان مخيم الرجيم النازحين المشردين في جبال الوازعية معزولون عن محيطهم الاجتماعي وعن الطريق التي يمكنهم من خلالها التنقل إلى مناطق أخرى أو إمكانية وصول مساعدات طارئة تخفف من معاناتهم.

وأضاف "أن النازحين يعانون من نقص الخدمات وأصبحوا مشردين تحت الأشجار ليس لهم مأوى إضافة إلى انتشار الأمراض في المخيم"، مناشدا المنظمات الإنسانية والدولية بسرعة الالتفات لهؤلاء النازحين الذين خرجوا بسبب الحرب العبثية التي شنتها جماعة الحوثي وشردتهم من ديارهم منذ سنتين.

ووفقا لمصادر يمنية، فإن عدد الخيم لا تتجاوز 10 خيام فقط لا تغطي احتياج النازحين الذين توزعوا على الجبال واتخذوها مأوى مؤقتا بعد أن هربوا من بطش الميليشا الحوثية.