الحكومة الألمانية تعتزم توصية المواطنين بالتخلي عن الألعاب النارية في رأس السنة

تعتزم الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات في ألمانيا توصية المواطنين بالتخلي عن الألعاب النارية في رأس السنة.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء من دوائر في الحكومة الاتحادية ومن ولايات مختلفة أن المستشارة انجيلا ميركل اتفقت مع رؤساء حكومات الولايات على حظر الألعاب النارية في الساحات والشوارع المزدحمة من أجل منع التجمعات الكبيرة.

ولم يصدر قرار نهائي بعد بشأن الورقة الكاملة لتدابير مكافحة كورونا.

ومن المنتظر أن تقوم السلطات المحلية وفقا لهذا القرار بتحديد الساحات والشوارع المعنية، كما سيتم حظر الفعاليات العامة لإطلاق الألعاب النارية

وقبل المشاورات، كانت الولايات التي يحكمها تحالف ميركل المسيحي اعترضت على حظر بيع الألعاب النارية لرأس السنة وذلك على عكس الولايات التي يحكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي.