طوكيو وبكين تتفقان على تجنب الأعمال الاستفزازية في منطقة جزر بحر الصين الشرقي

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني كاتسونوبو كاتو، إن طوكيو اتفقت مع بكين على تجنب الأعمال الاستفزازية بمنطقة جزر بحر الصين الشرقي المتنازع عليها، وذلك عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الصيني وانج يي الذي وصل إلى اليابان أمس في زيارة تستغرق يومين.



وأضاف المسئول الياباني -حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء- أن حكومة بلاده احتجت في وقت سابق اليوم عندما دخلت عدة سفن صينية المنطقة المتاخمة لليابان خارج مياهها الإقليمية مباشرة، وذلك للمرة رقم 306 هذا العام.



ونقل كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مخاوف بلاده لوزير الخارجية الصيني بشأن أنشطة سفن الحكومة الصينية حول الجزر، كما طالب بكين باتخاذ خطوات إيجابية في هذا الصدد.



من جهته، قال وزير الخارجية الصيني إن بلاده تأمل في إقامة علاقات إيجابية مع اليابان ولعب دور بناء في المنطقة.



وكان وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، قد اتفق أمس الثلاثاء مع نظيره الصيني، على محاولة عدم تصعيد التوترات حول هذه الجزر، كما اتفق المسئولان على العمل سويا بشأن تغير المناخ والحفاظ على الطاقة والرعاية الصحية والتجارة الرقمية كجزء من تعاونهما الاقتصادي.



ومن المتوقع أن يجتمع وانج يي مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، في وقت لاحق اليوم خلال زيارته الحالية لطوكيو، التي تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن نفوذ الصين المتزايد في المنطقة.