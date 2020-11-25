رفض دعوى ثلاثة يمنيين ضد ألمانيا بسبب هجوم أمريكي بطائرة مسيرة

فشلت دعوى قضائية لثلاثة يمنيين ضد جمهورية ألمانيا الاتحادية؛ بسبب عملية أمريكية بطائرة مُسَيَّرَة عن طريق استخدام قاعدة رامشتاين الألمانية.

ورفض القضاة في محكمة لايبتسيج شرقي ألمانيا، اليوم الأربعاء، مطلب المدعين بإلزام الحكومة الألمانية بأن تزيد من نشاطها؛ من أجل ضمان استخدام الأمريكيين للقاعدة الجوية بما يتوافق مع القانون الدولي.

كان المدعون قد حققوا نجاحًا جزئيًا في الدائرة الأدنى أمام المحكمة الإدارية العليا في مدينة مونستر غربي ألمانيا.

وكان اليمنيون الثلاثة فقدوا قريبين اثنين لهم في هجوم أمريكي بطائرة مُسَيَّرَة في عام 2012، وقال اليمنيون الثلاثة في دعواهم إن الضحايا مدنيان بريئان.

وقررت المحكمة في لايبتسيج أن من الممكن أن يكون هناك التزام قانوني لألمانيا من حيث المبدأ لحماية أجانب في الخارج لكن بشروط منها أن يكون هناك توقعات ملموسة بوقوع أعمال مخالفة للقانون الدولي من ناحية، ومن ناحية أخرى أن تكون هناك علاقة وثيقة لهذه الأحداث بالأراضي الألمانية.

ورأت المحكمة أنه لا يكفي في الواقعة محل النظر أن تكون قاعدة رامشتاين ذات أهمية بالنسبة لبرنامج الطائرات المسيرة الأمريكية بل يجب أن يكون قد تم اتخاذ قرارات محددة على الأراضي الألمانية.