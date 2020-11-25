الحكومة اليابانية تبقي على تقييماتها للاقتصاد

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أبقت الحكومة اليابانية على تقييماتها للاقتصاد، اليوم الأربعاء، لكنها خفضت توقعها بشأن الإنفاق الرأسمالي.

وأكد مكتب مجلس الوزراء أنه لا يزال يرى أن الاقتصاد الياباني في وضع صعب من جراء تداعيات جائحة كورونا، لكنه يظهر مؤشرات على التعافي.

وأضافت الحكومة، التي خفضت تقييمها للاستثمار في الأعمال، أن الاستثمار تراجع في الآونة الأخيرة.

وفي تقريره لشهر أكتوبر، قال مكتب مجلس الوزراء إن الاستثمار التجاري يظهر ضعفا.

وكررت الحكومة أن الاستهلاك الخاص مستمر في الارتفاع، كما أبقت الحكومة على تقييمها بشأن الصادرات والإنتاج الصناعي، وأشارت إلى أن كلا منهما يشهد تحسنا.

كما تتراجع أرباح الشركات بصورة كبيرة بشكل عام من جراء تداعيات الجائحة.