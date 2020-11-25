قال محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن درجة ميل عقار «برج أروى» المائل كانت خفيفة على مدار العام الماضي، وازدادت لأكثر من 50 سم في الوقت الحالي.

وأضاف الشريف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء الثلاثاء، أنه تم إرسال لجنة هندسية لمعاينة العقار المائل، والتي أفادت أنه خطر داهم، ويهدد حياة المواطنين، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس السيسي بالدعم المادي والعيني للأسر المقيمة به.

وأشار إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعويض كل الأسر المقيمة بالبرج المائل، بوحدات سكنية في بشائر الخير 3 بالإسكندرية، مؤكدًا جاهزيتها بكل الخدمات لاستقبالهم في أقرب وقت.

وأوضح أن العقار المائل عشوائي، وبُني كاملًا بدون ترخيص منذ ثماني سنوات، لافتًا إلى تشكيل لجنة هندسية لإتمام عملية الإزالة، مع عدم تأثر العمارات المجاورة له.

وذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجه بتخصيص مبلغ 300 مليون جنيه على الفور لوزارة الإسكان وشركات الصرف الصحي؛ لتطبيق الخطة العاجلة للصرف الصحي، موضحًا أنه تم خلال اليوم عقد اجتماع للوقوف على استعدادات المحافظة لمواجهة الأمطار المتوقع سقوطها فجر اليوم.

