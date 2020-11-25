قال أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن الأمور عادت إلى طبيعتها في شوارع المحافظة بعد رفع كميات الأمطار، رغم أن سقوطها لم يستمر أكثر من نصف ساعة.

وأوضح راشد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن المحافظة وصلها توقعات الأرصاد بشأن سقوط الأمطار، لكنها لم تتخذ قرارًا بتعليق الدارسة انتظارا لما يسفر عنه الطقس.

وأضاف أنه تم تعليق الدراسة بالمدارس، وجامعة القاهرة بالتنسيق مع رئيس الجامعة، غدًا الخميس، انتظارا لما تفسر عنه الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن إمبابة ومحور 26 يوليو والطريق الدائري وبولاق الدكرور والعجوزة، هم أبرز المناطق التي شهدت سقوط لأمطار غزيرة بالمحافظة.

وأرجع سبب توقف الحركة المرورية، إلى تجمع مياه الأمطار على «مطالع ومخارج الكباري»، مؤكدا أنه كان هناك تباطؤ في الحركة المرورية وليس توقفها قبل أن تعود إلى طبيعتها.