قال الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه تم نقل السيدة «عزيزة» المصابة بداء الفيل، ضمن فريق طبي، إلى مستشفى سرس الليان بمحافظة المنوفية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الثلاثاء، أن السيدة «عزيزة» تعاني من السمنة المفرطة، وتورم شديد بالساقين المعروف باسم داء الفيل، موضحًا أنه تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها، تحت اشراف ستة استشاريين بمختلف التخصصات.

وأوضح أنه تم إعداد بروتوكل علاجي يطبق الآن على السيدة «عزيزة»، مشيرًا إلى عدم جاهزية حالتها للتدخل الجراحي، وأنها ستخضع في الوقت الحالي للعلاج الدوائي.

