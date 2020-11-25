الكهرباء: دعم السيسي والرؤية السياسية سبب نجاح مشروع الطاقة الشمسية بأسوان

علق الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، على حصد مشروع محطة بنبان بمحافظة أسوان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لجائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى كأفضل مشروع تطوير بنية تحتية، قائلًا: «رؤية سياسية».

وأضاف حمزة، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصادر الطاقة المتجددة سبب نجاح مشروع الطاقة الشمسية في بنبان.

وأوضح أن مشروع بنبان واجه بعض الصعوبات في البداية، لكنه بدأ يأخذ خطوة مع دعم القيادة السياسية والحكومة، مضيفًا أن هذه ليست الجائزة الأولى التي يحصل عليها المشروع.

ولفت إلى أن المشروع حصل على جائزة التميز الأولى على مستوى العالم من البنك الدولي، مشيرًا إلى أنه يخرج حوالي 1465 ميجا وات.

وذكر أن «هناك جهات أجنبية تمول المشروع، إضافة إلى 2 مليار دولار استثمار مباشر من قبل شركات خاصة، فضلًا عن أنه يوفر 10 آلاف فرصة عمل».