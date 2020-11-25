الجزائر تشارك في الدورة الـ12 لاجتماع المجلس العربي للمياه

شاركت الجزائر، اليوم الأربعاء، في الدورة الثانية عشر لاجتماع المجلس العربي للمياه للجامعة العربية تحت شعار "التغيرات المناخية وعلاقتها بالأمن المائي والغذائي و الايكولوجي".

وذكر بيان أصدرته وزارة الموارد المائية الجزائرية إن وزير الموارد المائية ارزقي براقي شارك في الاجتماع الذي شهد المصادقة على 21 قرارا بهدف تعزيز التعاون العربي في مجال المياه.

ودعت الدول العربية خلال الاجتماع الى تقوية العمل مع الشركاء (الهيئات العربية والأممية) في مجالات العمل (الأمن المائي العربي-خطة التنمية المستدامة 2030- التغيرات المناخية - الترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء -استخدام المياه غير التقليدية) والاستفادة من البيانات المتاحة في هذه المجالات ومن الدورات التدريبية المبرمجة مع تعميم التجارب الناجحة في مجال المياه.

وخلال الاجتماع تم دعوة الجزائر الى جانب مصر والسعودية والعراق والمغرب لمشاركة رئاسة الدورة الحالية والتنسيق فيما بينهم لإعداد تصور حول إنشاء مركز عربي لدراسة اقتصاديات مشروعات المياه.

كما تم خلال الاجتماع انتخاب الجزائر لنيابة رئاسة المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للمياه لعامي 2020 و2021.