إسبانيا تحصل على الأصوات المطلوبة لتمرير ميزانية 2021

حصل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، على الأصوات التي يحتاجها لتمرير ميزانية عام 2021، وهو نصر سياسي ناله رئيس الوزراء بعد عناء وسوف يسمح لإسبانيا بضخ عشرات المليارات من اليوروهات من أموال الإنقاذ الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى الاقتصاد المتعثر.



وقال القادة من حزب إسكيرا ريبوبليكانا من منطقة كتالونيا الموالي للاستقلال، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنهم سوف يصوتون لصالح خطة إنفاق سانشيز للعام المقبل، ما يمنحه أغلبية برلمانية لميزانية للمرة الأولى.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، أنه من المتوقع أن يصوت النواب على الحزمة قبل نهاية العالم.