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وزير الشئون الخارجية السعودي يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي

عادل الجبير
عادل الجبير
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 8:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 25 نوفمبر 2020 - 8:30 م

التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراءعادل بن أحمد الجبير، في مقر السفارة الألمانية بالرياض اليوم الأربعاء، سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، وذلك بدعوة من سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ رانا دولة الرئاسة للاتحاد الأوروبي وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، أن وزير الدولة تحدث خلال كلمته عن تاريخ العلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، ودور المملكة خلال رئاستها لقمة مجموعة العشرين والنتائج التي حققتها، وكذلك جهودها لمكافحة جائحة فيروس كورونا.


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