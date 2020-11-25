المركز القومي للسينما يبدأ تصوير فيلم العرائس لما أكبر

أعلن المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، البدء في تصوير فيلم العرائس "لما أكبر"، فكرة وسيناريو خالد جمال، وإخراج سامح الشرقاوي.

وتدور أحداث الفيلم حول تخبط أحلام الطفل في السن المبكرة، إلى أن يصل إلى هدفه، وتؤكد فكرة الفيلم على ضرورة الاهتمام بالدراسة.

ومن جانبه، صرح الباسوسي بأن هناك خطة عمل بالمركز؛ لإنتاج عدة أفلام تخص الأطفال، حرصًا على عودة تلك النوعية من الأفلام على الساحة السينمائية، ولعودتها مرة أخرى للمشاركة بالمهرجانات الدولية، مضيفًا أنه من المقرر أن تخاطب تلك الأفلام الأجيال الجديدة المواكبة لكل ما هو متطور وتكنولوجي.

يذكر أن فيلم "لما أكبر" من إنتاج الإدارة العامة للإنتاج، تحت إشراف المونتيرة منار حسني مدير عام الإنتاج، وتصميم عرائس وديكور رامي صبحي، ومدير تصوير مينا مرزوق، ومدير إنتاج أحمد رفاعي، ومساعد مخرج عمر فرج.

يذكر أن المخرج سامح الشرقاوي، خريج معهد السينما قسم الرسوم المتحركة، وحاصل على دبلوم الدراسات العليا في الرسوم المتحركة، ويعد فيلم "لما أكبر" ثالث تعاون له مع المركز القومي للسينما بعد فيلم "سالم" وفيلم "نقطة ومن أول السطر".