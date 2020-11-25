دراسة دولية ترصد تزايدا ملحوظا لهجمات اليمين المتطرف

أظهرت دراسة حديثة أن هجمات اليمين المتطرف قد زادت بشكل كبير في العديد من المناطق في السنوات الأخيرة.

وأوضح الباحثون في "مؤشر الإرهاب العالمي" السنوي، الذي أعلنه "معهد الاقتصاد والسلام" اليوم الأربعاء في لندن أن عدد هذه الجرائم ارتفع في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأوقيانوسيا بنسبة 250% منذ عام 2014.

وبحسب الدراسة، ارتفع عدد من لقوا حتفهم في هذه الجرائم في غضون خمس سنوات لأكثر من 700%.

وكتب الباحثون أن هناك الآن هجمات يمينية أكثر من أي وقت مضى خلال الخمسين عاما الماضية. وفي عام 2019، قُتل ما مجموعه 89 شخصا في مثل هذه الجرائم.

وبوجه عام انخفض عدد الوفيات الناجمة عن الإرهاب للعام الخامس على التوالي: ففي السنوات الخمس الماضية، انخفض عدد القتلى بنسبة 60% تقريبا - وبلغ إجمالي عددهم في أنحاء العالم في عام 2019 أقل من 14 ألف قتيل، بتراجع قدره 15% مقارنة بعام 2018.

علاوة على ذلك، تراجع عدد البلدان التي تضررت من الإرهاب: ففي العام الماضي شهدت 63 دولة حالة قتل واحدة على الأقل جراء الإرهاب، وهو أدنى عدد يتم تسجيله منذ عام 2013.