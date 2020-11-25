مفوض برلين لشئون السياحة: التزلج ممكن في ظل معايير واضحة

أعرب مفوض الحكومة الألمانية لشئون السياحة، توماس بارايس، عن اعتقاده بأن فرض حظر عام على التزلج ليس ضروريا هذا الموسم، على الرغم من جائحة كورونا.



وقال بارايس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأربعاء، "السلامة تأتي أولا في الشتاء، لكنني مقتنع بأن التزلج إلى حد ما وتحت معايير واضحة مثل الحد الأقصى لعدد تصاريح التزلج اليومية الممكن إتاحته دون أي مشكلات، يجب أن نجعل الأمور ممكنة حيثما يمكن ضمان السلامة الحظر العام خطأ".



وأضاف بارايس، الذي يشغل أيضا منصب وكيل وزارة الاقتصاد المختص بالشئون البرلمانية، إنه بالإضافة إلى الرغبة المفهومة لكثير من الناس في التنزه، فإن موسم التزلج يعد أيضًا عاملًا اقتصاديًا مهمًا للعديد من المناطق في ألمانيا.



وتخطط الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لتمديد إغلاق الشهر الجاري لمدة شهر آخر، بهدف الحد من الارتفاع المقلق في إصابات فيروس كورونا، حتى قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد "الكريسماس".



تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي يعتزم إبقاء مناطق التزلج مغلقة حتى 10 يناير المقبل على الأقل على خلفية الجائحة.