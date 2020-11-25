تعددت وسائل تكثيف الحواجب وتغير لونها، فأصبح هناك القلم العادي والجيل والبودرة متعددة الألوان، فما هي الوسيلة الأفضل من بينهم؟

ونستعرض في السطور التالية تلك الوسائل وطرق استخدامها بشكل سليم، بحسب حديث دانيال مارتن، فنان الماكياج الأمريكي، نقلا عن موقع "برايد" الأمريكي الخاص الخاص بالمرأة.

• قلم الحواجب

يقول مارتن، إن جميع أدوات الحواجب مخصصة لملء الفراغات، ولكن القلم يضمن الدقة ويجعل شكل الحواجب أقواسا فيُظهر أنها طبيعية، وأفضل موضع لتطبيق قلم الحواجب هو تحت أشعة الشمس، حتى يظهر الشعر جيدًا، ويجب اختيار القلم الناعم وتطبيقه ببطء وبضربات خفيفة تلامس الحاجب دون أن تتعمق وتصل إلى الجلد.

وأضاف أنه إذا كان القلم يحتوي على فرشاة في أحد طرفيه، فعلى المرأة تمشيط الحاجب بها بعد استخدام القلم لتوزيع اللون بشكل صحيح.

• بودرة الحواجب

وأوضح مارتن، أن بودة الحواجب استخدامها الأول هو جعل الحاجب كثيفا، ولكن الصعوبة فيها هي ضرورة اختيار لون مناسب لشعر الحواجب مع شراء فرشاة جيدة في التوزيع.

وذكر أنه يجب الاستمرار في وضع البودرة على الجانب والضغط بالفرشاة على الشعر حتى يظهر اللون المرغوب فيه، وما يميز البودة هو سهولة التخلص منها في حالة ارتكاب خطأ.

وأكد أنه يمكن إزالة بودرة الحواجب بعدة طرق، وهي: الماء أو المناديل المبللة أو كريمات إزالة الماكياج ولن تطلخ الجلد مثل القلم، وإذا كانت البشرة دهنية لن تتأثر الحواجب عند وضع البودرة مقارنة بما سيحدث عند استخدام القلم.

• جل الحاجب

وعن جل الحواجب، فقال إنه يفضل استخدامه على الحواجب الكثيفة فقط، لأنه يساعد في تثبيت الشعر وتنسيقه وجعله أكثر جاذبية؛ حيث إن الحواجب الكثيفة غير ثابتة ومع أي حرك باليدين عليها يتغير شكلها ولهذا الأفضل لها هو الجل لأنه يثبتها.

وأوضح أن طريقة استخدام جل الحاجب هي تمشيط الشعر به والبدء من مقدمة الجواحب وهي النقطة الأقرب لجفن العين ثم الاتجاه لأعلى لأن هذه النوعية من الحواجب تكون عريضة فيجب ضبطها بالشكل الصحيح.